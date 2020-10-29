29 жовтня - Всесвітній день боротьби з інсультом: ознаки недуги та перша допомога

Щорічно 29 жовтня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом. За даними Української асоціації боротьби з інсультом, в Україні щорічно діагностують близько 140 тисяч випадків цієї хвороби. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Тільки 20% українців після інсульту повертаються до нормального життя. У багатьох людей, які перенесли інсульт, залишається частково або повністю паралізованою одна сторона тіла, з’являються порушення мови і контролю функцій сечовипускання і дефекації.

Страждають і інтелектуальні здібності – пам’ять, пізнавальні функції. Частина випадків – летальні. І це при тому, що згідно з думкою фахівців, у 90% випадків захворювання можна було запобігти.

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Що таке інсульт?

Інсульт – мозково-судинна катастрофа, захворювання, що виникає у наслідок порушення кровопостачання головного мозку. Порушення мозкового кровообігу призводить до ушкодження тканини мозку і розладом його функцій.

Лікарі розрізняють 2 типи інсульту:

Ішемічний, що виникає в наслідок зниження провідної здатності судин з причини атеросклерозу, утворення тромбів, механічного здавлювання судин тощо. Цей тип становить близько 80% всіх випадків інсульту. Геморагічний, що виникає через розрив судини, що призводить до крововиливу. Причиною крововиливу в мозок найчастіше стає підвищений артеріальний тиск (гіпертонічна хвороба) – у 80 – 85 % випадків. Також причиною геморагічного інсульту може стати атеросклероз, захворювання крові, інтоксикація, запальні процеси в мозку та ін.

Залежно від того, в якій частині мозку відбулась загибель клітин, у хворого можуть виникати порушення мови, чутливості, рухової функції, зору, пам’яті та ін.

Термінове розпізнавання ознак інсульту і звернення за кваліфікованою медичною допомогою протягом 3-6 годин (терапевтичне вікно) від його початку дозволяє зберегти життя хворого і попередити розвиток важких наслідків.

Які ознаки інсульту?

Початок інсульту зазвичай проходить безсимптомно. Але через кілька хвилин клітини мозку, позбавлені кровопостачання, а це означає – позбавлені кисню та поживних речовин, починають гинути, і наслідки інсульту стають помітними.

Симптоми інсульту:

Раптова слабкість в обличчі, руці або нозі, найчастіше на одній стороні тіла.

Раптове помутніння свідомості, проблеми з мовою або з розумінням мови.

Раптові проблеми із зором в одному або обох очах.

Раптове порушення ходи, запаморочення, втрата рівноваги або координації.

Раптовий сильний головний біль з невідомої причини.

Дуже важливо відразу розпізнати симптоми інсульту, щоб якомога швидше викликати бригаду швидкої допомоги. Адже чим раніше розпочати лікування, тим більше у людини шансів на відновлення після інсульту.

Пам’ятайте! Час, за яки можна встигнути відновити кровотік в артерії після ішемічного інсульту і зупинити загибель клітин головного мозку – 6 годин. Чим раніше Ви звернетеся за медичною допомогою, тим ефективнішим буде лікування.

Як розпізнати інсульт?

Якщо вам здається, що ви бачите в людини симптоми інсульту, проведіть простий тест з трьох завдань. Якщо виконання всіх трьох завдань утруднено, негайно викликайте бригаду швидкої допомоги, відразу уточнивши, що мова йде про підозру на інсульт.

Завдання:

Попросіть людину широко посміхнутися, показавши зуби. При інсульті посмішка втрачає природність, стає дуже напруженою і схожою на оскал, або односторонньою і кривою.

Попросіть закрити очі, підняти руки і тримати їх в такому положенні 10 секунд. При інсульті м’язи слабшають, і тримати їх піднятими довго складно. Якщо одна рука взагалі не піднімається – це теж вірна ознака інсульту.

Попросіть декілька раз повторити будь яке коротке речення, наприклад: «Сьогодні з ранку гарна погода». Для інсульту характерні порушення мови, і хворий погано справляється з цим завданням.

Що впливає на розвиток інсульту.

Як було зазначено вище, інсульт відноситься до станів, яких можна запобігти більшості випадків.

Всі напрямки профілактичної роботи орієнтовані на те, щоб визначати та зменшувати вплив факторів ризику, які можуть стати причиною інсульту.

До факторів ризику відносять:

Артеріальна гіпертонія (підвищений тиск)

Цукровий діабет

Захворювання серця (аритмія тощо)

Малорухливий спосіб життя

Зайва вага

Високий вміст холестерину і ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності) в крові, атеросклероз

Шкідливі звички: куріння, споживання наркотиків та алкоголю

Деякі захворювання, як то: порушення згортання крові, транзиторні ішемічні атаки (попередники інсульту та інфаркту), хвороби сонних артерій та периферичних судин, генетичні захворювання тощо.

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