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12-річний львів’янин виборов «срібло» на змаганнях з картингу в Італії

Вероніка Рой

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12-річний львів’янин Олексій Яремій став срібним призером Rok Cup Singha Trophy на змаганнях Rok Cup Superfinal 2020, що проходили в Італії на картодромі Franciacorta. Про це інформує пресслужбп Управління фізичної культури та спорту ЛОДА.

 

Як розповів батько Олексія Михайло Яремій, 12-річний школяр почав займатися картингом у 2014 році. І вже червні 2015 року Олексій дебютував в автоспортивних змаганнях у Львові, а у серпні в Києві на автодромі «Чайка».

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У 2018 році Олексій стартував у міжнародних змаганнях CEE Rotax Max Challenge. Це був перший візит за кордоном саме задля автоспорту. Згодом, впродовж 2 років, хлопець брав участь в чемпіонатах та змаганнях на територіях Польщі, Австрії, Угорщини, Італії, вибірково і у  змаганнях на території України.

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Фото: управління фізичної культури

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