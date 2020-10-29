Цієї неділі, 1 листопада, відбудеться фінальний матч Прем’єр-ліги Львівщини. Гра відбудеться о 13:00 год. на стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповідають у Львівській асоціації футболу, згідно з результатами жеребкування, номінальним господарем фіналу буде чинний чемпіон Львівщини – «Юність» (Верхня/Нижня Білка). Саме м’ячами цієї команди гратимуть. Відповідно футболісти «Миколаєва» – номінальні гості.

За регламентом змагань, у випадку нічийного результату в основний ігровий час учасники фіналу одразу визначатимуть переможця в серії 11-метрових штрафних ударів.

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Матч за бронзові медалі між «Юністю» (Гійче/Куликів) та давидівським «Кормілом» відбудеться в суботу, 31-го жовтня, на стадіоні «Міський» у Миколаєві. Початок гри о 15:00 год.

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