Учні львівського ліцею посіли друге місце у змаганні з астрономії та астрофізики

Учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату вибороли друге місце в електронному змаганні з астрономії та астрофізики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
В інтелектуальних випробуваннях взяли участь 279 школярів у складі команд із 40 країн світу. За нагороди змагались й 11-ть талановитих учнів з України. Змагання відбувалося у два етапи: індивідуальний проходив з 25 до 27 вересня, а командний – з 28 вересня до 13 жовтня.
Відтак двом учням Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Святославу Лушнею та Ірині Гонцовській на цих змагання вдалося здобути друге місце.
Загалом на конкурсі відзначились шість юних астрономів України. Ще одне «срібло» здобув учень із Херсонського фізико-технічного ліцею, дві бронзи взяли учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ще одну бронзову медаль завоював учень Рішельєвського ліцею.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой