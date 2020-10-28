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Учні львівського ліцею посіли друге місце у змаганні з астрономії та астрофізики

Вероніка Рой

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Учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату вибороли друге місце в електронному змаганні з астрономії та астрофізики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

В інтелектуальних випробуваннях взяли участь 279 школярів у складі команд із 40 країн світу. За нагороди змагались й 11-ть талановитих учнів з України. Змагання відбувалося у два етапи: індивідуальний проходив з 25 до 27 вересня, а командний – з 28 вересня до 13 жовтня.

Відтак двом учням Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Святославу Лушнею та Ірині Гонцовській на цих змагання вдалося здобути друге місце.

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Загалом на конкурсі відзначились шість юних астрономів України. Ще одне «срібло» здобув учень із Херсонського фізико-технічного ліцею, дві бронзи взяли учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ще одну бронзову медаль завоював учень Рішельєвського ліцею.

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