У двох громадах на Львівщині повторно перераховують голоси

Бібрська міська територіальна виборча комісія провела повторний підрахунок голосів на п’ятьох дільницях. Ще на п’ятьох виборчих дільницях перерахує результати волевиявлення Славська селищна ТВК. Про це Львівському порталу повідомили у громадянській мережі «Опора».

Під час перевірки виборчої документації Бібрська міська територіальна виборча комісія виявила, що члени ДВК №460318 (село Кнісело) переплутали на конвертах номери виборчих округів. Також були написані прізвища кандидатів, яких не було у бюлетенях. Тому Бібрська міська територіальна виборча комісія вирішила перерахувати голоси виборців на цій дільниці.

За рішенням Бібрської міської ТВК голоси виборців перераховували й на ДВК №460877 (село Суходіл), оскільки члени комісії привезли погано запаковані бюлетені.

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Представники ДВК №460308 (село Квітневе) також привезли не належним чином запаковані бюлетені, а в протоколах про підрахунок голосів були неточності. Це і стало підставою для перерахунку голосів на цій дільниці.

Також Бібрська міська ТВК вирішила перерахувати голоси виборців, які голосували на ДВК №460852 (місто Бібрка). Під час перевірки виборчої документації виявилося, що кількість голосів за деякі політичні партії і кандидатів до обласної, районної і міської ради не збігалися з загальною сумою.

У виборчій документації ДВК №460309 (село Трибоківці) усюди фігурувала цифра 200 бюлетенів, хоча мала б бути 300. Раніше активісти «Опори» писали, що ця дільнична виборча комісія у день голосування розпочала свою роботу із запізненням через те, що перераховувала бюлетені. Після перерахунку на ДВК виявили на 100 бюлетенів більше. Щодо виявленого факту комісія склала акт розбіжностей.

Також члени ДВК привезли 100 бюлетенів, які не були погашені. Бібрська міська ТВК зобов’язала комісію скласти протокол з позначкою «Уточнений». Коли комісія повернулася до ТВК, з протоколу неможливо було зрозуміти, за якого кандидата скільки виборців віддали свої голоси. Відтак Бібрська міська ТВК вирішила провести повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

З 27 на 28 жовтня на засіданні Бібрська міська територіальна виборча комісія провела повторний підрахунок голосів на вищезгаданих п’ятьох дільницях. У підсумку комісія таки встановила деякі неточності з цифрами у протоколах про підрахунок голосів виборців та те, що в одна з комісій запакувала недійсні бюлетені разом з дійсними.

Славська селищна територіальна виборча комісія вирішила провести повторний підрахунок голосів на таких 5 виборчих дільницях:

№461188 (село Грабовець),

№461202 (село Опорець),

№461189 (селища Славське),

№461191 (село Кальне),

№461199 (село Волосянка).

Підставою такого рішення були неточності у протоколах. У деяких протоколах про підрахунок голосів, цифри були написані таким чином, що важко зрозуміти, за якого кандидата скільки виборців віддали голоси.

Зазначимо, що згідно з законодавством територіальна виборча комісія може, а в разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами, а також у разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

Повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів здійснюється територіальною виборчою комісією після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій.

У повторному підрахунку голосів на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії. Також можуть бути присутніми кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їхні довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі на відповідних місцевих виборах.

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