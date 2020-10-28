У Дрогобичі судитимуть чоловіка, який отримував «халявну» соцдопомогу

На лаві підсудних опинився 48-річний дрогобиччанин, який приховавши своє місце праці, отримував допомогу по безробіттю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у травні цього року 48-річний дрогобиччанин звернувся у місцевий центр зайнятості із заявою про надання йому статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю.

Чоловік вказав, що не має заробітку або інших доходів, передбачених законодавством. Відтак йому виплачували кошти з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

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Проте з’ясувалось, що чоловік чоловік перебував у трудових відносинах з одним із місцевих підприємств, де отримував зарплату.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) ККУ. Обвинувальний акт вже скеровано на розгляд суду.

За вчинене фігуранту справи загрожує штраф від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 200 до 240 годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

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