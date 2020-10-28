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На Львівщині прогнозують сильний туман

Наталя Дуляба

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У четвер, 29 жовтня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду переважно без опадів, а також туман. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +17°C. Вітер західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Вдень без опадів, ввечері місцями можливий дощ. Вночі та вранці по всій території Львівщини обіцяють туман видимістю 200-500 м.

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Мешканців Львівської області закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв та пішоходів – бути максимально обачними на дорозі.

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