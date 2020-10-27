В Анталії рятують молоду матір з Львівщини, в якої стався інсульт

Небайдужих просять допомогти молодій мамі Зоряні Семенюк, у якої на відпочинку в Туреччині стався інсульт – крововилив в мозок. Про це повідомили рідні жінки, передає кореспондент Львівського порталу.
Жительці Зимної Води, що під Львовом, вже зробили операцію, але її стан критичний і потребує подальшого лікування на яке в родини немає коштів.
«Ця прекрасна дівчина, чудова мама, добра і надійна людина, сьогодні потребує нашої молитви та допомоги. Зоряна зараз знаходиться в комі, але продовжує боротися за життя.
Вона з чоловіком поїхали відпочивати в Туреччину і у неї стався крововилив в мозок. У Анталії їй зробили операцію, трепанацію черепа, стан критичний. Будь ласка, допоможіть врятувати життя Зоряни, її чекають вдома двоє синів та мама! Дівчина з Зимної Води», – йдеться у повідомленні.
РЕКВІЗИТИ:
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Отримувач Семенюк Віталій Юрійович
Призначення платежу: лікування Зоряні Семенюк
Родина буде вдячна кожній гривні, адже на лікування потрібні чималі кошти.
Андрій Котенський