ОСТАННІ НОВИНИ

В Анталії рятують молоду матір з Львівщини, в якої стався інсульт

Андрій Котенський

|

Небайдужих просять допомогти молодій мамі Зоряні Семенюк, у якої на відпочинку в Туреччині стався інсульт – крововилив в мозок. Про це повідомили рідні жінки, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Жительці Зимної Води, що під Львовом, вже зробили операцію, але її стан критичний і потребує подальшого лікування на яке в родини немає коштів.

«Ця прекрасна дівчина, чудова мама, добра і надійна людина, сьогодні потребує нашої молитви та допомоги. Зоряна зараз знаходиться в комі, але продовжує боротися за життя.

Реклама партнерів

 

Вона з чоловіком поїхали відпочивати в Туреччину і у неї стався крововилив в мозок. У Анталії їй зробили операцію, трепанацію черепа, стан критичний. Будь ласка, допоможіть врятувати життя Зоряни, її чекають вдома двоє синів та мама! Дівчина з Зимної Води», – йдеться у повідомленні.

РЕКВІЗИТИ:

5457 0822 2012 8511

Отримувач Семенюк Віталій Юрійович

Призначення платежу: лікування Зоряні Семенюк

Родина буде вдячна кожній гривні, адже на лікування потрібні чималі кошти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...