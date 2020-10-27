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У Львові 56-річній жінці видалили півторакілограмову кисту

Вероніка Рой

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У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова хірурги видалили 56-річній жінці ехінококову кисту вагою в півтора кілограма. Новоутворення займало 90% об’єму селезінки. Про це йдеться на Facebook-сторінці лікарні.

 

Ехінококова киста займало 90% об’єму селезінки, була розміром 16х17 см. Але спеціалісти лікарні швидкої медичної допомоги видалили кисту та зуміли зберегти селезінку.

«56-річна жінка звернулась зі скаргами на біль в животі та під ребрами з лівого боку. Вона уже знала, що у неї киста. Проте не була впевнена, що потрібне оперативне втручання. Але обстеження у нас показало: це саме ехіноковака киста і відкладати операцію не варто», – інформують медики.

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За словами фахівців, збудником кисти є личинкова стадія паразита ехінокока, який при потраплянні в організм людини розростається в кисту.

«Лише півтора години – і утвору нема. Наші медики успішно впорались! Хоча складність такого втручання полягала в тому, що киста перебувала дуже близько до таких важливих органів як шлунок, підшлункова залоза та до судин», – кажуть у лікарні.

Зараз пацієнтка почувається добре. Незабаром її випишуть з лікарні.

Нагадаємо, нещовано у лікарні швидкої допомоги лікарі видалили кисту вагою 40 кг.

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Фото: лікарня швидкої допомоги

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