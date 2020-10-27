Патрульні затримали п’яну львів’янку, яка стріляла з револьвера

У понеділок, 26 жовтня, у Львові затримали нетверезу жінку, яка розмахувала револьвером і здійснила два постріли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
26 жовтня патрульних викликали на вулицю Патона, де, за словами очевидців, жінка з ознаками сп’яніння поводить агресивно, нецензурно висловлюється та погрожує зброєю. Виявилося, що 36-річна львів’янка здійснила два постріли вгору з предмету схожого на револьвер Flobert Major Berg 2.5. Жінка цього також не заперечувала.
Приїхавши на місце події, екіпаж дав вказівку жінці, яка сиділа на бордюрі, кинути зброю на землю і підняти руки до гори. Згодом патрульні затримали жінку.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Громадянці загрожує відповідальність за ч.4 ст.296 (Хуліганство вчинене з використанням зброї) ККУ.
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Фото: патрульна поліція
Вероніка Рой