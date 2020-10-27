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Мешканець Жовківщини зарізав 75-річну жінку

Вероніка Рой

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У вівторок, 27 жовтня, у Жовківському районі 60-річний чоловік вбив пенсіонерку. Зловмисник наніс жінці ножовий удар в ділянку серця та втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інцидент трапився в одному із сіл Жовківського району. Поліції повідомили, що невідомий наніс місцевій жительці удар ножем в ділянку серця та втік з місця події. 75-річна жінка померла, попри зусилля медиків.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Протягом тридцяти хвилин поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець, його затримали правоохоронці. Попередньо поліцейські встановили, що між затриманим та загиблою виник конфлікт.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування.

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Фото: поліція

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