Лобове зіткнення на Городоччині: постраждало четверо людей

В понеділок, 26 жовтня, у селі Велика Калинка Городоцького району внаслідок лобового зіткнення травмувались чотири людини. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Попередньо встановлено, що аварія сталась орієнтовно о 17:49 год. на трасі Львів – Самбір – Ужгород. Автомобіль Skoda Octavia здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом Opel Vivaro.

Внаслідок аварії постраждали чотири людини, їх із травмами різного ступеня важкості доправили в лікарню.

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На місці події працювали 12 рятувальників, вони вивільняли потерпілих із пошкоджених автомобілів та відмикали акумуляторні батареї.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС