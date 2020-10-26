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З вікна шостого поверху львівського гуртожитку випав 21-річний студент

Вероніка Рой

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У Львові з вікна 6-го поверху гуртожитку на вулиці Зеленій випав 21-річний студент Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка.

 

Як повідомила Львівському порталу речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, інформація про цей випадок до поліції надійшла о 20:45.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Було встановлено особу хлопця. Ним виявився 21-річний мешканець Закарпатської області, який проживав в гуртожитку. Юнак загинув на місці події”,

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «самогубство».

За даними сайту 032.ua, загиблий 21-річний юнак вчився на 3 курсі Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка на кафедрі «духових та ударних інструментів».

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