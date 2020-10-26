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Викладачам професійної та передвищої освіти у 2021 році збільшать зарплати

Вероніка Рой

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Зарплати педагогічних працівників у закладах професійної та фахової передвищої освіти будуть поступово збільшені у 2021 році. Про це йдеться в проєкті держбюджету на 2021 рік, передає пресслужба Міністерства освіти і науки.

 

У закладах професійної та фахової передвищої освіти викладачі вищої категорії в січні 2020 року мали однаковий посадовий оклад у розмірі 5 тис. 087 грн, у вересні цього року – 5 тис. 385 грн. У 2021 році зарплата збільшиться до 6 тис. 461 грн, у липні – 7 тис. 001 грн.

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Посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти в січні поточного року становив 6 тис. 306 грн, у вересні цього року – 6 тис. 675 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 8 тис. 010 грн, з липня 2021 року –  до 8 тис. 679 грн.

У цілому впродовж 2021 року зарплати працівників освітньої галузі будуть збільшені майже на 30%.

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