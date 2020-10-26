Перший день загальнонаціонального страйку у Білорусі: праоохоронці затримали сотні людей

Білоруські правозахисники заявляють про щонайменше 210 затриманих у перший день загальнонаціонального страйку, до якого закликала опозиційний лідер Світлана Тихановська після закінчення терміну ультиматуму, за яким Олександр Лукашенко мав піти у відставку. Про це пише Укрінформ з посиланням Радыё Свабода.

Співробітники ряду державних і приватних підприємств і навчальних закладів зранку почали протести і мітинги, на підприємствах і вишах заявили про страйки.

Як повідомляє правозахисний центр «Вясна», станом на 18.30 понеділка вже відомо про 210 затриманих у Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку.

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Зокрема серед затриманих генеральний директор сайту Onliner Ілля Жуковець і розробник Олександр Махоров, повідомив редактор сайту Микола Козлович. Затриманий також поет Едуард Акулін.

Як відомо, Світлана Тихановська 13 жовтня висунула перед владою Білорусі ультиматум, який включав відставку Олександра Лукашенка, звільнення політв’язнів, припинення вуличного насильства.

Як відомо, у Мінську проходив 11-й багатотисячний марш – на підтримку «народного ультиматуму», акції протесту вібуваються і в інших містах Білорусі.

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