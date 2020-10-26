На голову Пустомитівської ОТГ лідирує Олег Серняк

Чинний мер Пустомит – 38-річний Олег Серняк лідирує на виборах на голову Пустомитівської ОТГ. Про це сам Олег Серняк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, Олег Серняк набирає більше 40% голосів, що є в два рази більше від наступної кандидатки – Галини Гички, що йшла на вибори від «Європейської солідарності».

«Дорогі виборці! Я щиро дякую Вам за висловлену довіру на виборах міського голови 25 жовтня. Ваша підтримка є надзвичайно важливою для мене, адже Ви вдруге повірили в мене, мої сили і досвід. Наразі я докладатиму всіх зусиль, щоб не підвести жодного з Вас та продовжити напрямки розвитку населених пунктів ОТГ.

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Для мене є також цінною думка і тих, хто не підтримав мене у виборчому процесі. Є над чим працювати і я докладатиму максимум зусиль, щоб заслужити Вашу довіру, та закликаю усіх, хто не переміг на виборах, також долучитися до розбудови громади», – написав Олег Серняк.

На вибори Олег Серняк йшов як самовисуванець. Зазначимо, Олег Серняк тричі був обраний депутатом Пустомитівської міської ради: у 2002, 2006 і 2010 роках). З вересня 2003 року по листопад 2015 року працював на посаді секретаря Пустомитівської міської ради. З листопада 2015 року і дотепер працює на посаді міського голови Пустомитівської міської ради.

Як відомо, 25 жовтня в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Наразі ще нема офіційних результатів голосування.

За даними ЦВК, явка виборців на Львівщині склала 43,82%. Водночас, за інформацією «Опори», найкраща явка у Львівському районі, найгірша – у Червоноградському. Детальніше про явку на місцевих виборах у розрізі семи районів Львівщини читайте тут.

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