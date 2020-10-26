Львів'янка стала чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате

28-річна львів’янка Ярина Король перемогла у чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате серед жінок. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

У суботу, 24 жовтня, в олайн-режимі відбувся Чемпіонат Європи з кіокушинкай карате у розділі «ката»серед дорослих. З кожної країни в цих змаганнях могли виступити лише по двоє учасників серед жінок та чоловіків.

Серед жінок абсолютною переможницею змагань стала 28-річна майстриня спорту Ярина Король, багаторазова призерка та чемпіонка України у розділах «куміте» та «ката».

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Срібною призеркою серед жінок стала також львів‘янка — 33-річна майстриня спорту Наталя Мутіна. А бронзовим призером серед чоловіків став брат Ярини, 35-річний майстер спорту України Олег Король. Він є головним тренером збірної Львівської обласної федерації кіокушинкай карате у розділі «ката».

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