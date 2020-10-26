Львів’ян запошують у філармонію, аби дізнатися таємниці роботи диригента з оркестром

У п’ятницю, 30 жовтня, у Львівській національній філармонії розпочнеться проєкт «Диригенти. Українською: Гринивецька», в рамках якого гості зможуть побачити роботу диригента із оркестром від першої до генеральної репетиції. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

Перший концерт із цього циклу відбудеться під егідою диригентки із Одеси Маргарити Гринивецької. Сольні партії в концерті матимуть улюбленці публіки Марія Ткачик та Андрій Павлов.

Програма концерту складається з двох паралелей: XVIII та XX століття, так само як і партії солюючих скрипок.

Реклама партнерів

«Ми задіюємо невеликий склад оркестру, але емоційна наповненість буде дуже концентрованою», — розповіла Маргарита Гринивецька про програму концерту.

Програма події:

Й. С. Бах. Концерт для двох скрипок ре мінор, BWV 1043

А. Вівальді. Концерт для оркестру соль мінор, RV 157

С. Барбер. «Адажіо» для струнних

А. Шнітке. Concerto Grosso No.1 для двох скрипок, клавесину, підготовленого фортепіано і струнних.

Захід відбудеться о 19 год. із дотриманням карантинних норм.

Квитки можна придбати в касі філармонії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.