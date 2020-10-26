Галицькі митники затримали контрабанду ювелірного обладнання

У неділю, 25 жовтня, у пункті пропуску «Краковець» митники виявили контрабанду ювелірного обладнання вартістю понад 700 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Так, у пункт пропуску із Польщі прибув вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Згідно з документами, у вантажівці він віз сендвіч-панелі для одного з київських підприємств.

Під час контролю водій також заповнив митну декларацію, у якій він вказав що не переміщує будь-яких інших товарів. Однак під час огляду митники серед сендвіч-панелей виявили контрабанду ювелірного обладнання.

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«Серед заявлених сендвіч-панелей містились коробки з ювелірним обладнанням та аксесуарами до нього – загалом майже 300 упаковок. Водій заявив, що йому не відомо, як вони опинились серед вантажу», – йдеться у повідомленні.

Попередньо контрабанду оцінили у понад 700 тисяч гривень. Весь товар вилучили. За цим фактом митники склали протокол за ст.472 Митного кодексу України.

Справу скерують до суду, який і визначатиме подальшу долю контрабандиста.

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Фото: митниця