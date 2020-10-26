7-річній мешканці Дрогобича в горлі застряг дротик із солодкої фігурки з торта

У Львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» прооперували 7-річну дівчинку, котрій в горлі застряг дротик. Він був причіплений до солодкої фігурки до торта. Дитина з’їла цю фігурку разом з дротиком. Про це йдеться у повідомленні ОХМАДИТу в Facebook.

Як йдеться у повідомленні, у горлі мешканки Дрогобича застряг дротик, яким кондитери прикріпили фігурку кота з маршмелоу до торта. Дівчинка з’їла разом з дротиком. В результаті дротик довелося діставати ЛОРам.

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Семирічна дівчинка з Дрогобича потрапила в ОХМАДИТ за скеруванням від районного ЛОРа. Завідувачу ЛОР-відділення Федору Юрочку передали рентген-знімки дитини. На ньому було видно, що у горлі дитини – стороннє тіло.

У понеділок вранці дівчинку прооперували.

«Наші анестезіологи виконали дитині наркоз за особливою методикою, який дозволяє оперувати без застосування ендотрахеальної трубки. У такий спосіб діставати сторонній предмет з горла набагато легше. Працювали ендоскопом. При дуже ретельному огляді ми побачили у тканині кореня язикового мигдалика дротик. Видно, мама пробувала його дістати, але її зусилля дали зворотній ефект – дротик зайшов ще глибше у тканини. Нам вдалося забрати його щипцями, обійшлися без розтинів тканин. Довжина його – приблизно 2 сантиметри», – розповів Федір Юрочко.

Наразі дівчинка відходить від наркозу. Вже сьогодні її випишуть з лікарні.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» ендоскопічно прооперували 3-річну дівчинку з Червонограда, яка проковтнула батарейку.

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Фото: ОХМАТДИТ