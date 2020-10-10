Проковтнула батарейку. Львівські лікарі видалили сторонній предмет із шлунка 3-річної дівчинки

У Львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» ендоскопічно прооперували 3-річну дівчинку з Червонограда, яка проковтнула батарейку. Із дитиною все в порядку, деякий час вона все ще перебуватиме під наглядом лікарів. Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

«Коли 3-річна дівчинка з Червонограда ковтнула батарейку, то не призналася мамі, а сказала лише, що «щось проковтнула». Але її матуся добре знає, що малим бешкетницям не завжди можна довіряти. Коли вона обстежила кімнату, то виявила, що у настільних вагах бракує однієї батарейки. Не треба бути Шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти, куди вона поділася», – розповіли в «ОХМАТДИТі».

Жінка вчасно встигла приїхати у лікарню і команда лікарів видалила нехитру забавку зі шлунка маленької. Лікарі обійшлися без відкритої операції, дістали стороннє тіло за допомогою ендоскопа.

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«Дівчинку ми прооперували ендоскопічно під загальним наркозом. Батарейку дістати зі шлунка, вона не встигла зашкодити маленькому шлунку», – каже лікар-ендоскопіст «ОХМАТДИТу» Марта Лучак.

У лікарні запевняють, що з маленькою пацієнткою все добре, почувається вона чудово, але ще залишиться на деякий час під наглядом наших лікарів.

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Фото: ОХМАТДИТ