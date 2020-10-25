В «Опорі» кажуть, що місцеві вибори проходять краще за парламентські

Громадянська мережа «Опора» констатує, що ситуація з проведенням місцевих виборів 25 жовтня є кращою, ніж спостерігалася на парламентських виборах 2019 року. Про це під час онлайн-брифінгу заявила координаторка «Опори» Ольга Айвазовська, передає Укрінформ.

Під час стріму Айвазовська оприлюднила узагальнені дані спостерігачів мережі щодо того, як проходить голосування та які порушення фіксують спостерігачі «Опори», як працюють комісії тощо.

Щодо того, чи перешкоджали здійсненню спостереження, за її словами, не було проблем на 98,8% виборчих дільниць.

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«Показники є дуже хорошими, і спостерігачі мали можливість відслідковувати, що відбувалося», – наголосила координаторка.

До сьомої ранку розпочали ранкове засідання на 1,3% виборчих дільниць.

«Відповідоно до законодавства ранішнє засідання повинно початися не раніше, ніж за 45 хвилин до старту голосування, тобто, о 7:15, для того, щоб незалежні спостерігачі, журналісти, кандидати, їхні довірені особи мали можливість відслідковувати процес відкриття сейфів, початку ведення протоколу по підрахункунок голосів – первинна статистична інформація», – пояснила Айвазовська.

За її словами, трохи завчасно – о 7:00-7:15, розпочали ранкове засідання на 12,9% виборчих дільниць і абсолютно відповідно до законодавства засідання стартувало на 85,7% виборчих дільниць.

«Це є кращим показником, навіть у порівнянні з останніми парламентськими виборами», – підкреслила Айвазовська.

Щодо кворуму на ранкових засіданнях, він був пристуній на 98,5% виборчих дільниць. На 1,4% виборчих дільниць кворум був відсутній або були проблеми з ним.

Щодо ведення протоколу на ранковому засіданні, це було здійснено на 93,02% виборчих дільниць. На 6,98% виборчих дільниць – ранковий протокол не вівся або з цим були певні проблеми.

Початок голосування, який мав стартувати не раніше 8 години ранку, був порушений на 18,99% виборчих дільниць. У цю статитстику включені дільниці, які розпочали голосування навіть на 2-5 хвилин раніше. З 8:00 до 8:20 ранку відкрилися для голосування майже 80% дільниць.

Не почали вчасно роботу, принаймні до 8:30, – 1,14% виборчих дільниць. Інколи це було пов’язано із проведенням ранкокого засідання або з проблемами, пов’язаними з бюлетенями.

Зазначимо, сьогодні мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Зауважимо, що на посаду голови Львівської ОТГ балотуються 17 кандидатів. Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу Андрію Садовому соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів: Руслана Кошулинського, Олега Синютку та Ігоря Васюника.

На Львівщині вже почали виявляти перші порушення під час місцевих виборів. Зокрема, у Сокалі зафіксовано голосування на підвіконні, у селі Кути Золочівського району та Стрию – спроби видачі бюлетеня без паспорта. Також спостерігачі зафіксували перший випадок, коли виборець порвав бюлетень.

Про те, як правильно заповнювати бюлетені, дивіться у короткому відеоролику.

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