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Україна перейшла на зимовий час

Ольга Денисяка

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25 жовтня о 04:00 год. за київським часом стрілку годинника потрібно перевести на одну годину назад. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Аналогічний порядок обчислення часу діє і на території Європейського Союзу. Водночас там планують відмовитись від переведення стрілки двічі на рік: влітку та взимку. Пропонується, що кожна країна до квітня 2021 року має обрати, на якому часі їй залишитись.

За інформацією Міністерства економіки, така ініціатива буде запропонована Кабміну у випадку, коли в ЄС офіційно скасують переведення годинників.

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