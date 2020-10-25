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У Львові виборець проголосував на вулиці

Вероніка Рой

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У неділю, 25 жовтня, під час місцевих виборів один виборців проголосував на вулиці. Про це інформує Громадська мережа «Опора».

 

Як йдеться у повідомленні, впродовж дня члени дільничної виборчої комісії №462084, що знаходиться у Львові, декілька разів навідувалися до одного з виборців за місцем голосування. Чоловік мав здійснити волевиявлення саме вдома, але представники ДВК там його не застали.

Через деякий час виборець прийшов у приміщення дільничної виборчої комісії і заявив, що хоче проголосувати саме тут. Голова ДВК дільниці повідомила членів комісії і спостерігачів, що вони дозволять виборцю здійснити волевиявлення не у приміщенні ДВК, а на вулиці. Чоловік проголосував на сходах перед будівлею, де працює комісія, і кинув бюлетені у переносну скриньку.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Виборчі дільниці працюють із 08.00 до 20.00 год.

Активісти громадянської мережі «Опора» зафіксували на Львівщині перші порушення виборчого законодавства: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень.

Також поліцейські склали адмінпротоколи у трьох районах області, а також у Личаківському районі Львова.

Зазначимо, за даними екзит-полів, у другому турі за крісло мера Львова змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка.

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