Де у Львові 26 жовтня не буде світла

У понеділок, 26 жовтня, низка вулиць у Львові, Брюховичах та Винниках залишаться без світла через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: Куликівська всі, крім 18а,б, вул.Піддубного всі, вул. Околична всі, вул. Сміливих, 5, 26, 28а, вул. Липинського, 58, вул.Вербівка всі, вул. Шевченка, 139-221, 240-258, вул. Чикаленка, 29, вул. Чугайстра всі, вул. Горобинна всі, вул. Тіниста всі, вул. Досвітна всі, вул. Запашна всі, вул.Левицького, 93-111, 108-132, вул.Студентська всі, Погулянка, 1-11, 2-4, вул.Мечнікова, 39-47, вул. Коціловського, 1-26, вул. Вахнянина, 1-11, 2-10.

Також з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі будуть вулиці: Підгірна всі, Крукова Гора всі, Січових Стрільців, 44-50, Під Горою всі.

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Крім цього з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиці: Ломоносова, 53-61, 74-120, дачі Сонячна Долина всі.

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