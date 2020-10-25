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Через пожежу в будинку на Рясному до лікарні потрапило двоє немовлят

Соломія Головіна

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У Львові двоє немовлят отруїлися димом через пожежу у під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Шевченка. Їх госпіталізували до лікарні в стані середньої важкості. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про займання надійшла рятувальникам 25 жовтня о 03:17 год. Пожежа спалахнула на вул. Шевченка, 392 в під’їзді на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

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Повністю ліквідувати займання вдалося о 03:48 год. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 25 кв. м, пошкоджено стіни на площі 50 кв. м.

«Внаслідок пожежі отримали отруєння продуктами горіння двоє дітей 2020 року народження та в стані середньої важкості госпіталізовані в Комунальну міську дитячу клінічну лікарню м. Львова», – інформують у ДСНС.

До ліквідації займання залучалось 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС

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