40% українців було важко розібратися з бюлетенями

40% виборців, які голосували на місцевих виборах 25 жовтня, заявили, що їм було важко розібратися з бюлетенями. Про це свідчать дані опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг».

У день місцевих виборів 40% опитаних українців, які прийшли на дільниці і проголосували, стверджують, що їм було складно розібратися з бюлетенями. Водночас 35% виборців заявили, що не мали з цим труднощів.

«Серед тих, хто голосував на місцевих виборах, 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% дуже складно і 27% трохи складно. Водночас 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, і 25% – дуже легко», – кажуть соціологи.

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79% опитаних біля дільниць виборців вважають, що місцеві вибори є важливими для України. Також 79% українців, які брали участь у голосуванні, переконані, що після виборів ситуація у їхньому місті/селі поліпшиться. 38% громадян стверджували, що ситуація не зміниться.

Серед тих, хто не прийшов на вибори, 58% переконані, що у їхньому місті/селі все залишиться по-старому.

Більшість українців, 63%, які не пішли на вибори, відчувають розчарування через ситуацію в країні, а надію висловили 32%.

Ті, які голосували, неоднозначно відповідають на питання: 44% опитаних відчувають надію, 51% – розчарування щодо країни.

Загалом серед усіх емоцій в українців, які прийшли на вибори, переважає надія (51%) та зацікавлення (24%). У тих, хто не голосував, – розчарування (35%).

Зазначимо, що дослідження проходило 25 жовтня серед населення України віком 18+ в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність – 9947 респондентів. 1200 респондентів опитували методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів (опитування тих, хто не голосував на виборах). Помилка репрезентативності становить не більше 2,8%.

8747 респондентів, які взяли участь у виборах, опитували на виході з 140 виборчих дільниць. Їх відбирали випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Помилка репрезентативності складає не більше 1,4%.

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