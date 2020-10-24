У ДТП біля Львова загинули троє людей

Ввечері 23 жовтня у селі Пасіки-Зубрицькі поблизу Львова зіткнулись автомобілі «Пежо» та «Рено Сценік». Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась 23 жовтня о 19:35 год. на автодорозі Київ-Чоп, у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо», 32-річний львів’янин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Рено Сценік», за кермом якого перебував 65-річний мешканець Львова.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинули троє осіб – 73-річна пасажирка автомобіля «Рено», а також водій «Пежо» та його 34-річний пасажир. Особисті дані загиблих уточнюються. Водія легковика «Рено» з травмами доставили до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі . Досудове розслідування триває.

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Фото, відео: поліція/Варта-1