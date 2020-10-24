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У ДТП біля Львова загинули троє людей

Ольга Денисяка

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Ввечері 23 жовтня у селі Пасіки-Зубрицькі поблизу Львова зіткнулись автомобілі «Пежо» та «Рено Сценік». Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

ДТП сталась 23 жовтня о 19:35 год. на автодорозі Київ-Чоп, у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського  району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо», 32-річний  львів’янин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Рено Сценік», за кермом якого перебував 65-річний мешканець Львова.

 

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинули троє осіб – 73-річна пасажирка автомобіля «Рено», а також водій «Пежо» та його 34-річний пасажир.  Особисті дані загиблих уточнюються. Водія легковика  «Рено» з  травмами доставили до лікарні.

За фактом  слідчі відділу  розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального  кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі . Досудове розслідування триває.

 

 

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Фото, відео: поліція/Варта-1

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