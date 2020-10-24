ОСТАННІ НОВИНИ

У день виборів ЦНАПи Львова видаватимуть паспорти

Ольга Денисяка

|

У неділю, 25 жовтня, усі ЦНАП міста Львова з 09:00 до 18:00 год. видаватимуть готові паспорти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Для мешканців, кому прийшло смс-повідомлення про готовність паспорта та хто не зміг забрати документ у ЦНАП до 23 жовтня, 25 жовтня працівники департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради забезпечать видачу готових паспортів громадян України.

Видача відбуватиметься у всіх територіальних підрозділах ЦНАП м. Львова.

Реклама партнерів

«Якщо Ви отримали смс-повідомлення про готовність свого паспорта, просимо завітати до ЦНАП для видачі документу», – повідомили у департаменті адміністративних послуг.

У неділю також працюватиме служба підтримки ЦНАП: (032) 297−57−95, [email protected]

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...