У день виборів ЦНАПи Львова видаватимуть паспорти

У неділю, 25 жовтня, усі ЦНАП міста Львова з 09:00 до 18:00 год. видаватимуть готові паспорти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для мешканців, кому прийшло смс-повідомлення про готовність паспорта та хто не зміг забрати документ у ЦНАП до 23 жовтня, 25 жовтня працівники департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради забезпечать видачу готових паспортів громадян України.

Видача відбуватиметься у всіх територіальних підрозділах ЦНАП м. Львова.

Реклама партнерів

«Якщо Ви отримали смс-повідомлення про готовність свого паспорта, просимо завітати до ЦНАП для видачі документу», – повідомили у департаменті адміністративних послуг.

У неділю також працюватиме служба підтримки ЦНАП: (032) 297−57−95, [email protected]

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.