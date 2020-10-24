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Розкрадання лісу: на Львівщині депутата сільради спіймали на хабарі

Ольга Денисяка

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Ввечері в п’ятницю, 23 жовтня, під час одержання чергового хабара в розмірі 10 тисяч гривень викрили майстра лісу держпідприємства «Дрогобицьке лісове господарство», який за сумісництвом є депутатом сільради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

Встановлено, що депутат сільради систематично отримував «хабарі» за сприяння нелегальній вирубці та реалізації деревини.

«Службовець систематично вимагав гроші від суб’єктів господарювання за невжиття заходів реагування за нелегальну вирубку лісодеревини, а також продаж  без відповідних документів деревини особливо цінної породи «дуб»», – йдеться в повідомленні.

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На цей час фігуранта, який є депутатом сільської ради, затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

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Фото: СБУ

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