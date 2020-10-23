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За незаконно отримані субсидії мешканцю Сокальщини «світить» штраф до 68 тисяч

Соломія Головіна

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Мешканцю Сокальського району, який незаконно отримав житлову субсидію, повідомили про підозру у шахрайстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у 2019 році мешканець одного з сіл Сокальського району віком 42 роки звернувся до управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації із заявою про призначення йому субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
Кошти громадянину були нараховані та виплачені, проте, як в подальшому встановили правоохоронці, у документах, які він подав для отримання допомоги, були вказані неправдиві відомості, зокрема, про майновий стан заявника. У такий спосіб чоловік незаконно отримав грошові виплати.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 68 тисяч гривень). Досудове розслідування триває.

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