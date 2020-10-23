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В районі Галицького перехрестя облаштують додаткову смугу для руху транспорту

Вероніка Рой

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На виїзді зі Львова з сторони Галицького перехрестя розпочали роботи з облаштування додаткової смуги для руху транспорту. Це має зменшити затори у цьому районі. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

 

«Продовжуються роботи з розширення Галицького перехрестя на виїзді з міста. Облаштовується три смуги: дві – прямо, одна – праворуч. До цього була одна смуга прямо, одна праворуч. Наступного тижня роботи будуть повністю завершені, і в результаті очікуємо суттєве зменшенням заторів на виїзді з міста», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

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За його словами, у зв’язку з ремонтними роботами сьогодні не буде працювати світлофорний об’єкт на виїзді з міста.

Нагадаємо, 18 жовтня під час засідання виконавчого комітету було прийнято рішення про реорганізацію дорожнього руху у районі «Галицького перехрестя», аби поліпшити пропускну спроможність автомобілів на виїзді зі Львова.

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Фото: Андрія Білого

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