В районі «Галицького перехрестя» реорганізують рух

У районі «Галицького перехрестя» реорганізують дорожній рух, аби поліпшити пропускну спроможність автомобілів на виїзді зі Львова. Відповідне рішення сьогодні, 18 вересня, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком дав дозвіл на розробку нової схеми руху на вул. Б. Хмельницького у районі ринку «Галицьке перехрестя». Це робитимуть для того, аби зменшити затори на виїзді зі Львова та збільшити пропуск автомобілів.

Відтак ЛКП «Львівавтодор» має визначити підрядну організацію, яка виготовить проєкт-схему реорганізації дорожнього руху. На ці потреби із бюджету розвитку передбачили 100 тисяч грн.

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Коли приблизно має запрацювати нова схема руху на виїзді зі Львова, у мерії наразі не уточняють.

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