Мешканець Яворівщини розкрадав майно залізниці

На Львівщині про підозру повідомили 28-річному мешканцю селища Шкло, який розкрадав майно залізниці: трансформатори, бокси зв’язку, електричні проводи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, 28-річний мешканець селища Шкло причетний до дев’яти крадіжок майна Львівської залізниці, скоєних у період від червня до вересня на залізничній колії сполученням «Львів-Шкло».

Реклама партнерів

Зловмисник викрадав трансформатори, реле, бокси зв’язку, електричні проводи та інше майно і при цьому кожного разу виводив з ладу засоби зв’язку та сигналізації, що порушувало нормальну роботу залізниці та могло спричинити аварію потяга.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.277 (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) ККУ, а також ч.1, ч.2 ст.185 (крадіжка) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.