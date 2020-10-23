ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Яворівщини розкрадав майно залізниці

Соломія Головіна

|

На Львівщині про підозру повідомили  28-річному мешканцю селища Шкло, який розкрадав майно залізниці: трансформатори, бокси зв’язку, електричні проводи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці, 28-річний мешканець селища Шкло причетний до дев’яти крадіжок майна Львівської залізниці, скоєних у період від червня до вересня на залізничній колії сполученням «Львів-Шкло».

Реклама партнерів

Зловмисник викрадав трансформатори, реле, бокси зв’язку, електричні проводи та інше майно і при цьому кожного разу виводив з ладу засоби зв’язку та сигналізації, що порушувало нормальну роботу залізниці та могло спричинити аварію потяга.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.277 (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) ККУ, а також ч.1, ч.2 ст.185 (крадіжка) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...