Львів'янин залишив без газу дві вулиці

У Львові жителі вулиць Карпатська та Й. Сліпого залишились без газопостачання через мешканця, який вирішив самовільно підключити газову колонку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз».

Так, 22 жовтня один з її жителів вирішив зекономити та не викликати майстрів для встановлення газового обладнання, а спробував зробити це самостійно.

Самовільне неправильне підключення газової колонки призвело до того, що більше 41 квартири залишилось тимчасово без газу.

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«Результат – труба з водою під’єднана до газової мереж, пошкоджено газові пристрої, сотні людей залишились без газу. Вода потрапила до газопроводу та перекрила доступ до газу, пошкоджено газові прилади, а мешканці 41 квартири тимчасово без газу», – інформує «Львівгаз».

Відновлення газопостачання на вулицях Й. Сліпого та Карпатська відбудеться після завершення ремонтних робіт. Попередньо відновлення заплановано на 23 жовтня о 16 годині.

«На місці події знаходяться працівники АТ «Львівгаз» та зараз проводять ремонтні роботи. Оскільки газова труба залита водою, потрібно розкопати газопроводи, що знаходяться під асфальтом. Коли вода стече у найглибшу точку, пробити та прочистити та продути трубу від води. І лише після завершення ремонтних робіт газопостачання буде відновлено», – каже головний інженер АТ «Львівгаз» Богдан Гук.

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