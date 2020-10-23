Львів’янин влаштував стрілянину під час конфлікту з п’яними молодиками, які дебоширили у дворі

У Львові на проспекті Свободи 51-річний чоловік здійснив кілька пострілів під час конфлікту з компанією нетверезих хлопців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронцям близько 22 год. 22 жовтня надійшло повідомлення про те, що у подвір’ї одного з будинків на проспекті Свободи у Львові кілька хлопців розпивають спиртне, не реагують на зауваження мешканців та порушують публічний порядок. За вказаною адресою виїхав екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці встановили особи трьох правопорушників – львів’ян віком 20 років. Під час встановлення особистих даних, хлопці повідомили, що у них виник конфлікт з одним із мешканців будинку, під час якого чоловік здійснив кілька пострілів з невідомої зброї.

Реклама партнерів

На місці події працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. Правоохоронці встановили особу чоловіка – 51-річного місцевого мешканця та вилучили у нього предмет, схожий на пістолет. Дозволу на зброю поліцейським він не пред’явив.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.