Глобальна поштово-логістична компанія запускає власну авіадоставку посилок з США до Львова

У аеропорт «Львів» імені Данила Галицького власну авіадоставку посилок з США в Україну запускає глобальна поштово-логістична група компаній Meest. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Починаючи з жовтня Meest орендуватиме чартерні авіаперевезення власних вантажів літаками Boeing 787-9 Dreamliner за маршрутом Нью-Йорк – Львів. Рейси здійснюватимуться на регулярній основі та прийматимуться львівським аеропортом. Зазначається, що таким чином Meest стане першою приватною поштово-логістичною компанією в Україні з власною авіадоставкою зі США.

«Такий крок дозволить клієнтам отримувати свої замовлення швидше і надійніше. Після прибуття в Україну посилки відправлятимуться по всій країні», – наголошують у компанії.

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Літак Boeing 787-9 Dreamliner Meest орендує у компанії LOT. Meest в даний час проводить переговори з іншими авіакомпаніями щодо розширення перевезень посилок своїх клієнтів.

«Символічно, що доставка відбуватиметься у Львів. Місто стає не тільки логістичним центром Східної Європи, але й важливим транспортним хабом у глобальних масштабах», – зазначає засновник та президент групи компанії Meest Ростислав Кісіль.

Зустріч першого авіарейсу Meest у львівському аеропорту відбудеться 23 жовтня о 15:30 год.

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