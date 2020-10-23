Дорожники почали ремонт дороги поблизу Давидова

Дорожники розпочали ремонт дороги Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів поблизу Давидова. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

На автомобільній дорозі Н-09 поблизу населеного пункту Давидів стартували роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного дорожнього покриття. Ремонтні роботи виконує підрядна організація AzVirt MMC.

Реклама партнерів

У Службі автомобільних доріг зазначають, що дорога Н-09 має важливе соціальне значення. Вона з’єднує між собою три області: Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську. Щодоби цієї трасою користуються тисячі автомобілів, для яких дорога має бути якісною та, головне, безпечною.

Проєкт також передбачає влаштування тротуарів та зупинок громадського транспорту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Служба автомобільних доріг