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До Львова вперше прилетів вантажний літак з США: він доставлятиме посилки до Нью-Йорка

Вероніка Рой

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Глобальна поштово-логістична група компаній Meest 23 жовтня запустила власну авіадоставку між Нью-Йорком та Львовом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Meest вже майже 30 років доставляє посилки клієнтів з США в Україну, але весь цей час компанія користувалася послугами міжнародних авіаліній. Зараз обсяги компанії збільшилися, відтак з’явилася необхідність у власній авіадоставці.

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Починаючи з жовтня, Meest орендуватиме чартерні авіаперевезення власних вантажів літаками Boeing 787−9 Dreamliner за маршрутом Нью-Йорк – Львів. Рейси здійснюватимуться на регулярній основі та прийматимуться львівським аеропортом. Таким чином Meest стане першою приватною поштово-логістичною компанією в Україні з власною авіадоставкою зі США.

«Ми надзвичайно раді відкриттю далеко магістральних вантажних перевезень до Львова. З моменту настання кризи в авіації, через пандемію Covid-19, ми активно переключилися на пошук альтернативних джерел заробітку. Зокрема, почали розвивати вантажні перевезення. Паралельно з нами такий пошук розпочали й авіакомпанії, щоб заповнити нішу виживання авіаційної галузі в цілому. Тому попит на перевезення вантажів, в час пандемії, не лише залишився, а й суттєво зріс. Спочатку ми почали обслуговувати невеликі вантажні літаки, а тепер настав час більших повітряних птахів. І сьогодні ми маємо вантажного красеня Boeing 787-9 Dreamliner від авіакомпанії LOT, який здійснює тестовий презентаційний рейс. Далі будемо продовжувати працювати над тим, який конкретно перевізник буде доставляти вантажі до Львова.

Відкриття саме таких рейсів врятує ситуацію з фінансовим станом підприємства і дасть можливість покращити його в зимовий час, що після закінчення літнього сезону ставало фактично не можливим. Дякую Meest за довіру та за прийняте рішення розвивати Львів як вантажний хаб. Відтепер львівський аеропорт стає не лише пасажирським, а ще й вантажним авіаційним хабом», розповіла генеральна директорка Міжнародного аеропоту «Львів» Тетяна Романовська.

Компанія орендує літак Boeing 787−9 Dreamliner у компанії LOT.

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Фото: аеропорт “Львів”

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