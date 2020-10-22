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Українські військові відкрили вогонь у відповідь на обстріл своїх позицій

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 21 жовтня, бойовики на Донбасі здійснили п’ять обстрілів, порушуючи мирні домовленості. У відповідь на один із них українські військові відкрили вогонь. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі ООС.

 

Йдеться про обстріл зі стрілецької зброї поблизу села Артема на Луганщині надвечір 21 жовтня.

«Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров’я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл», – зазначають у штабі.

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Там додають, що серед українських військових втрат і поранень немає, а втрати противника уточнюються.

Крім того, неподалік від Мар’їнки та Авдіївки українські військові виявили та подавили ворожий безпілотник, який пролетів лінію розмежування.

Від початку 22 жовтня бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню: в районі Новолуганського застосували автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема  – стрілецьку зброю. На ці обстріли українські військові також відкрили вогонь у відповідь.

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