ОСТАННІ НОВИНИ

У світі діагностували рекордну кількість заражень коронавірусом

Ольга Денисяка

|

21 жовтня у світі COVID-19 виявили у 437 тисяч людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 41 мільйон випадків зараження. Про це повідомляв Львівський портал з посиланням на сайт Worldometer.

 

Минулої доби у світі виявили 437 441 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 193 тисячі нових хворих зафіксовано в країнах Європи, зокрема, в Україні діагностували рекордні 7 053 зараження.

В країнах Європи лідерами з кількості нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Іспанія, Росія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Реклама партнерів

 

Станом на 22 жовтня у світі зафіксовано 41,6 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 31 мільйон людей. 1,1 мільйона пацієнтів померло.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...