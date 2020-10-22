У світі діагностували рекордну кількість заражень коронавірусом

21 жовтня у світі COVID-19 виявили у 437 тисяч людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 41 мільйон випадків зараження. Про це повідомляв Львівський портал з посиланням на сайт Worldometer.

Минулої доби у світі виявили 437 441 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 193 тисячі нових хворих зафіксовано в країнах Європи, зокрема, в Україні діагностували рекордні 7 053 зараження.

В країнах Європи лідерами з кількості нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Іспанія, Росія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

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Станом на 22 жовтня у світі зафіксовано 41,6 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 31 мільйон людей. 1,1 мільйона пацієнтів померло.

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