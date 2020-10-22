У Рясному з'явилося амбулаторно-поліклінічне відділення

Для мікрорайону Рясне на вул. Шевченка, 350 відкрили амбулаторно-поліклінічне відділення. Тут приймають вузькі спеціалісти, такі як хірург, травматолог, невропатолог, лор, гінеколог та інші, також обладнають сучасну лабораторію та рентген-кабінет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Роботи з облаштування амбулаторно-поліклінічного відділення, зокрема реконструкцію приміщень, розпочали торік. Як розповів головний лікар 3-ї міської клінічної лікарні Вадим Олійник, приміщення адаптували для людей з інвалідністю: є підйомник, спеціальна тактильна плитка, двері облямовані спеціальною лиштвою тощо. Будівлю утеплили та зробили благоустрій навколо поліклініки.

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В лізинг за кошти міського бюджету буде придбано сучасний цифровий рентген-апарат, вартістю 4,5 млн грн. А за кошти лікарняного закладу – 3,5 млн грн, придбають медичне обладнання – біохімічний та імуноферментний аналізатори й обладнання лабораторної служби: центрифуги і мікроскопи, обладнання для кабінету фізичної реабілітації, дефібрилятор, апарат УЗД, електрокардіограф. Станом на зараз за кошти лікарні придбано медичні та офісні меблі, оргтехніку на загальну суму 1,5 млн грн.

«Це був єдиний мікрорайон міста Львова, де не було повноцінної поліклініки – ми орендували невеличке приміщення в поліклініці «Електрону», щоб люди не їздили в центр на Озаркевича в нашу базову поліклініку для обстежень. І тепер мешканці Рясного мають свою повноцінну поліклініку, де будуть приймати всі вузькі спеціалісти, де буде лабораторія з аналізаторами. Також буде новітній цифровий рентген-апарат на два робочих місця. Прийом вестимуть всі вузькі спеціалісти – хірурги, невропатологи, травматологи, гінеколог, окуліст, лор, і плануємо зробити позмінний прийом – для дорослих і дітей», – розповів головний лікар 3-ї міської клінічної лікарні Вадим Олійник.

Загальна вартість робіт – майже 17,8 млн грн. Станом на зараз освоєно понад 8 млн грн. Роботи виконують за кошти міського бюджету Львова. До слова, загальна площа поліклініки – 650 кв.м.

Зауважимо, що в Рясне-1 мерія Львова створила три амбулаторії сімейної медицини – на вул. вул. Шевченка, 358Б (амбулаторія № 4), вул. Шевченка, 366 (амбулаторія № 5) та вул. Величковського, 30А (амбулаторія № 1), де можна отримати первинну допомогу поруч із домом.

Загалом в мікрорайоні Рясне-1 проживає понад 30 тисяч осіб, з них понад 6 тисяч – діти.

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Фото: ЛМР