У Львові збираються облаштувати середнє транспортне кільце

У Львові облаштують середнє транспортне кільце, яке передбачає будівництво транспортних розв’язок від вул. Луганської до вул. Городоцької, та від вул. Богданівської до вул. Липинського. Власне, під час засідання виконавчого комітету 22 жовтня вирішено надати ЛКП «Львівавтодор» функцію замовника на реалізацію цього проєкту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради

У мерії запевняють, що реалізація цього проєкту дасть можливість зменшити закоркованість центральної частини міста, і можливість об’їзду центральної частини.

«Тут йдеться про продовження будівництва вулиці Луганської до вулиці Городоцької, а також продовження будівництва вулиці Богданівської, на відрізку від вулиці Пластової до вулиці Липинського», – доповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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Відповідно до прийнятого рішення, ЛКП «Львівавтодор» має розробити транспортне моделювання цих розв’язок, для визначення їх оптимальної пропускної здатності.

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