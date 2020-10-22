Під час пожежі у будинку загинула 69-річна мешканка Дрогобиччини

У Дрогобицькому районі під час пожежі у будинку загинула 69-річна жінка, яка там мешкала. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, близько 8:00 год. 22 жовтня у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що після локалізації пожежі у приватному будинку одного з сіл було виявлено тіло жінки без ознак життя.

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Поліцейські встановили особу загиблої – 69-річної мешканки цього будинку.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, причиною займання стало необережне поводження з вогнем.

За фактом слідчі територіального відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ. Тіло загиблої скеровано на експертизу. Поліцейські встановлюють причини та обставини пожежі.

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Фото: поліція