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На трасі Львів-Шегині автівка насмерть збила велосипедиста

Вероніка Рой

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У середу, 21 жовтня, на трасі Львів-Шегині автомобіль «Рено Мастер» на смерть збив велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

ДТП сталася близько 22:00 год. на автодорозі М-11 сполученням Львів-Шегині в с. Волиця Мостиського району. Зокрема, 49-річний водій автомобіля марки «Рено Мастер» на пішохідному переході здійснив наїзд на 34-річного велосипедиста.

Від отриманих травм водій двоколісного помер на місці ДТП.

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