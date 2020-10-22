Для проїзду транспорту повністю відкрили вулицю Курмановича

У Львові завершили капітальний ремонт і повністю відкрили для руху транспорту вул. Генерала В. Курмановича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, перший відтинок – від вул. А. П’ясецького до вул. Данила Апостола – був відремонтований і відкритий для проїзду ще влітку, а 22 жовтня відкрили для проїзду другу частину вулиці – від вул. Данила Апостола до вул. Рудненська. Загальна вартість ремонту –113,9 млн грн.

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Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, на сьогоднішній день вул. Курмановича (від вул. Данила Апостола до вул. Рудненської), вже нанесено всі шари асфальту, завершено роботи з влаштування бордюрного каменю та тротуарів, ремонту газонів, влаштування зовнішнього освітлення. Залишається в деяких місця доробити благоустрій, впорядкувати зелені зони і через два тижні нанести розмітку.

«Головною складністю, коли приступили до ремонтних робіт на вул. Курмановича в жовні минулого року, було забезпечити доїзд місцевих підприємств до своїх об’єктів, які тут розташовані. Тому роботи було розбито на два етапи. На першому етапі робіт було організовано проїзд вздовж залізничної колії і, фактично, ми не заблоковували в’їзди в депо, до військової частини і низки інших підприємств. На першій ділянці – це від вул. П′ясецького до вул. Д. Апостола – роботи завершені повністю, а на другій ділянці – від Д. Апостола до вул. Рудненська – ще залишаються деякі дрібниці – пересипання брукованого покриття, впорядкування зелених зон, і через два тижні нанести розмітку. Та від сьогодні вулиця відкрита для проїду, і нею може користуватися транспорт. Це дійсно тішить, бо вулицю зробили гарно», – відзначає директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр, Одинець.

За його словами, на вул. Курмановича, крім заміни дорожнього покриття, облаштовано сучасне LED-освітлення, замінено водопровід, облаштовано дощову каналізацію, пішохідні проходи, велодоріжку та ін.

Також проектною організацією та регіональною філією ПАТ «Львівська залізниця» опрацьовується питання облаштування нового переїзду під залізничним полотном в районі вул. Рудненської.

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Фото: ЛМР