У Львові провели унікальну операцію новонародженій дівчинці з важкою вродженою вадою серця

У Міська дитячій клінічній лікарні Львова» лікарі-нейрохірурги провели унікальну операцію на мозку новонародженій дівчинці з важкою вадою серця. Зараз немовля перебуває під наглядом лікарів у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами лікаря-нейрохірурга Тараса Микитина, дитина народилася 25 вересня з множинними вродженими вадами розвитку.

«Дитина мала ваду розвитку нервової системи – енцефалоцелє (черепно-мозкова грижа) та важку вроджену ваду серця – двокамерне серце з атрезією тристулкового клапана і недорозвинутим стовбуром легеневої артерії», – розповів лікар.

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Зважаючи на те, що вада серця у новонародженої дитини була дуже серйозною, мультидисциплінарна команда лікарів дитячої лікарні прийняла рішення про оперування черепно-мозкової грижі, адже грижовий мішок був значних розмірів і мав тенденцію до розриву.

«Ризик до оперативного втручання, а особливо до анестезіологічного, був надзвичайно великим. Потрібно розуміти те, що дитина з такою вадою серця могла взагалі не дожити до дня цієї невідкладної операції», – пояснив Тарас Микитин.

Дівчинку прооперували 9 жовтня нейрохірурги Тарас Микитин, Ігор Гоменюк та анестезіолог Сергій Шиш.

«До лікування цієї дівчинки було залучено, окрім нейрохірургів, лікарів-реаніматологів, кардіологів, працівників діагностичних служб. Окрім того, такої складності оперативне втручання вимагало і значних організаційних зусиль. Це є правилом і стандартом роботи колективу нашої дитячої лікарні, коли для лікування та виходжування складного пацієнта мобілізується весь інтелектуальний, професійний та організаційний ресурс установи», – прокоментував головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт.

Зі слів лікарів, сьогодні дитина перебуває під наглядом у реанімації новонароджених та недоношених дітей, їй надають всю необхідну підтримку та допомогу. Після стабілізації загального стану, дівчинку переведуть у нейрохірургічне відділення. В подальшому дитині доведеться перенести ще операцію на серці.

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Фото: ЛМР