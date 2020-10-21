У Львові чоловік випав з п’ятого поверху і вижив

Ввечері 20 жовтня на вулиці Максимовича у Львові з вікна п’ятого поверху впав 53-річний чоловік. Наразі він перебуває в лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, о 19:28 год. до рятувальників звернулись працівники швидкої медичної допомоги. Медики повідомили, що на вул. Максимовича, з вікна п’ятого поверху п’ятиповерхового житлового будинку випав чоловік 1967 року народження та потрібна допомога по транспортуванню потерпілого.

На момент прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось що чоловік знаходиться на даху балкону на першому поверсі.

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Рятувальники за допомогою твердих нош зняли травмованого чоловіка та передали медикам для госпіталізації до лікарні.

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