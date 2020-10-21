У Львові 100 найкращих дитячих тренерів отримали по 25 тисяч

У Львові преміями нагородили 100 найкращих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, в рамках реалізації міської програми «Дитячий тренер». Кожен з них отримав по 25 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Завданням програми є підтримка 100 талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород у сумі 25 тисяч гривень.
«В нас є програма «Дитячий тренер», яка не має аналогів в Україні. В основі цієї програми у нас є масовість і спортивний результат, але тільки чемпіонат області та максимум – чемпіонат України. В нас цьогоріч було 205 аплікантів, з яких ми обрали 100 найкращих. Спершу складався список за рейтинговою системою, рахувались бали та виводились фіналісти. Потім кожен з членів комісії голосував за певного апліканта. Так 100 найкращих отримують по 25 тисяч гривень», – наголосив начальник управління спорту міста Антон Нікулін.
У 2020 році відзначили спортивних тренерів із 49 видів спорту, а саме: айкідо йосінкан – 1, армспорт – 1, акробатика спортивна – 2, бадмінтон -1, баскетбол – 3, боротьба самбо – 3, бокс – 3, боротьба дзюдо – 3, важка атлетика – 2, велосипедний спорт – 2, веслування на байдарках і каное – 4, вільна боротьба – 3, водне поло – 4, волейбол – 1, гандбол – 1, гімнастика спортивна – 3, гімнастика художня – 3, гірськолижний спорт – 3, змішані єдиноборства – 2, інваспорт – 1, карате – 4, кіокушинкай карате – 3, кінний спорт – 2, кікбоксинг – 1, легка атлетика – 3, таїландський бокс – 1, пауерліфтинг – 1, панкратіон – 1, плавання — 2, регбі – 1, санний спорт — 1, спортивний туризм — 1, стрибки на батуті – 1, стрибки воду – 2, стрільба з лука – 4, стрільба кульова – 3, сучасне п’ятиборство – 1, таеквондо ІТФ – 1 спортивні танці – 1, теніс – 3, теніс настільний – 1, триатлон – 1, фехтування – 3, флорбол – 3, футбол – 2, фут зал – 3, хортинг – 1, черлідинг – 3, шахи – 1.
|№
|Прізвище, ім’я, по батькові
|Вид спорту
|1.
|Адамчук Дмитро Васильович
|Стрибки у воду
|2.
|Бабич Тарас Сергійович
|Кіокушинкай карате
|3.
|Бандрівський Степан Іванович
|Санний спорт
|4.
|Білошицький Тарас Олександрович
|Спортивний туризм
|5.
|Бірюшова Інга Євгенівна
|Гімнастика спортивна
|6.
|Булачек Олена Іванівна
|Теніс
|7.
|Вичегжаніна Олена Володимирівна
|Теніс
|8.
|Цвіркун Олександр Сергійович
|Водне поло
|9.
|Гасюк Олег Антонович
|Боротьба самбо
|10.
|Глинка Артем Аркадійович
|Регбі
|11.
|Глібенко Віктор Володимирович
|Вільна боротьба
|12.
|Гречанюк Оксана Олексіївна
|Бадмінтон
|13.
|Гринишена Тетяна Володимирівна
|Футзал
|14.
|Дмитришин Роман Іванович
|Веслування на байдарках і каное
|15.
|Дорак Тетяна Йосипівна
|Легка атлетика
|16.
|Дребот Владислав Володимирович
|Боротьба дзюдо
|17.
|Залигін Микола Володимирович
|Велосипедний спорт
|18.
|Заяць Віталій Васильович
|Змішані єдиноборства
|19.
|Іванів Ірина Ярославівна
|Гімнастика художня
|20.
|Іванчук Володимир Ярославович
|Стрільба кульова
|21.
|Івашко Тетяна Олександрівна
|Стрільба з лука
|22.
|Ілик Володар Олегович
|Флорбол
|23.
|Казначеєва Надія Дмитрівна
|Кінний спорт
|24.
|Карбунарова Юлія Василівна
|Інваспорт
|25.
|Карпа Станіслав Ігорович
|Водне поло
|26.
|Карташов Василь Вікторович
|Бокс
|27.
|Квіта Валентина Вікторівна
|Плавання
|28.
|Кириченко Віра Олександрівна
|Настільний теніс
|29.
|Кізло Юрій Романович
|Стрибки на батуті
|30.
|Кінарьов Віктор Анатолійович
|Важка атлетика
|31.
|Клуннікова Марія Олександрівна
|Плавання
|32.
|Кміть Ярослав Несторович
|Айкідо Йосінкан
|33.
|Коваль Вікторія Михайлівна
|Черлідинг
|34.
|Ковач Любов Ференцівна
|Баскетбол
|35.
|Колб Олександр Захарович
|Таеквондо ІТФ
|36.
|Кондратюк Вікторія Юріївна
|Гімнастика спортивна
|37.
|Король Олег Олександрович
|Кіокушинкай карате
|38.
|Коростильова Валентина Іванівна
|Стрільба кульова
|39.
|Корчемлюк Олександр Юрійович
|Боротьба дзюдо
|40.
|Кузик Назарій Богданович
|Стрільба з лука
|41.
|Кульба Віталій Євгенович
|Карате
|42.
|Купчинський Володимир Володимирович
|Веслування на байдарках і каное
|43.
|Кусень Світлана Ігорівна
|Гірськолижний спорт
|44.
|Лазурко Віктор Мар’янович
|Таїландський бокс Муей тай
|45.
|Ленишин Вікторія Андріївна
|Гімнастика художня
|46.
|Ліпатов Володимир Геннадійович
|Боротьба дзюдо
|47.
|Лозинський Володимир Володимирович
|Футзал
|48.
|Мальчицький Юрій Володимирович
|Волейбол
|49.
|Мандзиняк Володимир Богданович
|Футбол
|50.
|Матула Степан Степанович
|Баскетбол
|51.
|Мельник Андрій Ярославович
|Боротьба самбо
|52.
|Мельніков Олег Вадимович
|Стрибки у воду
|53.
|Мисько Христина Ігорівна
|Гірськолижний спорт
|54.
|Мігул Галина Леонідівна
|Акробатика спортивна
|55.
|Момот Віктор Володимирович
|Водне поло
|56.
|Мутін Сергій Асхатович
|Кіокушинкай карате
|57.
|Надич Віталій Іванович
|Гандбол
|58.
|Наумчик Євген Георгійович
|Водне поло
|59.
|Ненчук Денис Йосифович
|Кік боксинг
|60.
|Носаль Оксана Миколаївна
|Акробатика спортивна
|61.
|Пантелеєва Діна Володимирівна
|Фехтування
|62.
|Пилипів Тарас Анатолійович
|Велосипедний спорт
|63.
|Питлюк Тарас Богданович
|Вільна боротьба
|64.
|Плекан Олена Олександрівна
|Кінний спорт
|65.
|Поцюрко Наталія Володимирівна
|Веслування на байдарках і каное
|66.
|Приймак Оксана Володимирівна
|Флорбол
|67.
|Прочко Юрій Йосипович
|Спортивні танці
|68.
|Раковський Володимир Геннадійович
|Вільна боротьба
|69.
|Ревега Данило Юрійович
|Флорбол
|70.
|Роговенко Наталія Миколаївна
|Сучасне п’ятиборство
|71.
|Родевич Христина Русланівна
|Гімнастика художня
|72.
|Розторгуй Марія Сергіївна
|Пауерліфтинг
|73.
|Рокета Ігор Богданович
|Гімнастика спортивна
|74.
|Ромашов Антон Володимирович
|Шахи
|75.
|Роханський Володимир Михайлович
|Хортинг
|76.
|Рудницький Роман Орестович
|Армспорт
|77.
|Сахарова Олександра Петрівна
|Стрільба з лука
|78.
|Семеряк Зоряна Степанівна
|Фехтування
|79.
|Согор Олег Юрійович
|Панкратіон
|80.
|Сосновський Віталій Дмитрович
|Бокс
|81.
|Стаканов Олександр Олександрович
|Фехтування
|82.
|Станкевич Назарій Іванович
|Футзал
|83.
|Старовойтов Юрій Євгенович
|Карате
|84.
|Сташків Вероніка Олександрівна
|Легка атлетика
|85.
|Стеца Надія Миколаївна
|Футбол
|86.
|Стойко Віталій Васильович
|Карате
|87.
|Сударіков Семен Володимирович
|Боротьба самбо
|88.
|Тараненко Максим Сергійович
|Стрільба з лука
|89.
|Телібаєв Руслан Андрійович
|Змішані єдиноборства
|90.
|Тимчій Олег Орестович
|Веслування на байдарках і каное
|91.
|Товстоног Олександр Федорович
|Важка атлетика
|92.
|Хіміон Тамара Василівна
|Легка атлетика
|93.
|Чучукало Анна-Марія Ростиславівна
|Черлідинг
|94.
|Шабат Любов Володимирівна
|Стрільба кульова
|95.
|Шай Олена Костянтинівна
|Гірськолижний спорт
|96.
|Шан Василь Андрійович
|Бокс
|97.
|Шевчук Анатолій Миколайович
|Триатлон
|98.
|Юдіна Лідія Володимирівна
|Черлідинг
|99.
|Янбухтин Тимур Шамільєвич
|Теніс
|100.
|Янковенко Дмитро Сергійович
|Баскетбол
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Фото: ЛМР
Соломія Головіна