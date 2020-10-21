У Львові 100 найкращих дитячих тренерів отримали по 25 тисяч

У Львові преміями нагородили 100 найкращих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, в рамках реалізації міської програми «Дитячий тренер». Кожен з них отримав по 25 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Завданням програми є підтримка 100 талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород у сумі 25 тисяч гривень.

«В нас є програма «Дитячий тренер», яка не має аналогів в Україні. В основі цієї програми у нас є масовість і спортивний результат, але тільки чемпіонат області та максимум – чемпіонат України. В нас цьогоріч було 205 аплікантів, з яких ми обрали 100 найкращих. Спершу складався список за рейтинговою системою, рахувались бали та виводились фіналісти. Потім кожен з членів комісії голосував за певного апліканта. Так 100 найкращих отримують по 25 тисяч гривень», – наголосив начальник управління спорту міста Антон Нікулін.

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У 2020 році відзначили спортивних тренерів із 49 видів спорту, а саме: айкідо йосінкан – 1, армспорт – 1, акробатика спортивна – 2, бадмінтон -1, баскетбол – 3, боротьба самбо – 3, бокс – 3, боротьба дзюдо – 3, важка атлетика – 2, велосипедний спорт – 2, веслування на байдарках і каное – 4, вільна боротьба – 3, водне поло – 4, волейбол – 1, гандбол – 1, гімнастика спортивна – 3, гімнастика художня – 3, гірськолижний спорт – 3, змішані єдиноборства – 2, інваспорт – 1, карате – 4, кіокушинкай карате – 3, кінний спорт – 2, кікбоксинг – 1, легка атлетика – 3, таїландський бокс – 1, пауерліфтинг – 1, панкратіон – 1, плавання — 2, регбі – 1, санний спорт — 1, спортивний туризм — 1, стрибки на батуті – 1, стрибки воду – 2, стрільба з лука – 4, стрільба кульова – 3, сучасне п’ятиборство – 1, таеквондо ІТФ – 1 спортивні танці – 1, теніс – 3, теніс настільний – 1, триатлон – 1, фехтування – 3, флорбол – 3, футбол – 2, фут зал – 3, хортинг – 1, черлідинг – 3, шахи – 1.

№ Прізвище, ім’я, по батькові Вид спорту 1. Адамчук Дмитро Васильович Стрибки у воду 2. Бабич Тарас Сергійович Кіокушинкай карате 3. Бандрівський Степан Іванович Санний спорт 4. Білошицький Тарас Олександрович Спортивний туризм 5. Бірюшова Інга Євгенівна Гімнастика спортивна 6. Булачек Олена Іванівна Теніс 7. Вичегжаніна Олена Володимирівна Теніс 8. Цвіркун Олександр Сергійович Водне поло 9. Гасюк Олег Антонович Боротьба самбо 10. Глинка Артем Аркадійович Регбі 11. Глібенко Віктор Володимирович Вільна боротьба 12. Гречанюк Оксана Олексіївна Бадмінтон 13. Гринишена Тетяна Володимирівна Футзал 14. Дмитришин Роман Іванович Веслування на байдарках і каное 15. Дорак Тетяна Йосипівна Легка атлетика 16. Дребот Владислав Володимирович Боротьба дзюдо 17. Залигін Микола Володимирович Велосипедний спорт 18. Заяць Віталій Васильович Змішані єдиноборства 19. Іванів Ірина Ярославівна Гімнастика художня 20. Іванчук Володимир Ярославович Стрільба кульова 21. Івашко Тетяна Олександрівна Стрільба з лука 22. Ілик Володар Олегович Флорбол 23. Казначеєва Надія Дмитрівна Кінний спорт 24. Карбунарова Юлія Василівна Інваспорт 25. Карпа Станіслав Ігорович Водне поло 26. Карташов Василь Вікторович Бокс 27. Квіта Валентина Вікторівна Плавання 28. Кириченко Віра Олександрівна Настільний теніс 29. Кізло Юрій Романович Стрибки на батуті 30. Кінарьов Віктор Анатолійович Важка атлетика 31. Клуннікова Марія Олександрівна Плавання 32. Кміть Ярослав Несторович Айкідо Йосінкан 33. Коваль Вікторія Михайлівна Черлідинг 34. Ковач Любов Ференцівна Баскетбол 35. Колб Олександр Захарович Таеквондо ІТФ 36. Кондратюк Вікторія Юріївна Гімнастика спортивна 37. Король Олег Олександрович Кіокушинкай карате 38. Коростильова Валентина Іванівна Стрільба кульова 39. Корчемлюк Олександр Юрійович Боротьба дзюдо 40. Кузик Назарій Богданович Стрільба з лука 41. Кульба Віталій Євгенович Карате 42. Купчинський Володимир Володимирович Веслування на байдарках і каное 43. Кусень Світлана Ігорівна Гірськолижний спорт 44. Лазурко Віктор Мар’янович Таїландський бокс Муей тай 45. Ленишин Вікторія Андріївна Гімнастика художня 46. Ліпатов Володимир Геннадійович Боротьба дзюдо 47. Лозинський Володимир Володимирович Футзал 48. Мальчицький Юрій Володимирович Волейбол 49. Мандзиняк Володимир Богданович Футбол 50. Матула Степан Степанович Баскетбол 51. Мельник Андрій Ярославович Боротьба самбо 52. Мельніков Олег Вадимович Стрибки у воду 53. Мисько Христина Ігорівна Гірськолижний спорт 54. Мігул Галина Леонідівна Акробатика спортивна 55. Момот Віктор Володимирович Водне поло 56. Мутін Сергій Асхатович Кіокушинкай карате 57. Надич Віталій Іванович Гандбол 58. Наумчик Євген Георгійович Водне поло 59. Ненчук Денис Йосифович Кік боксинг 60. Носаль Оксана Миколаївна Акробатика спортивна 61. Пантелеєва Діна Володимирівна Фехтування 62. Пилипів Тарас Анатолійович Велосипедний спорт 63. Питлюк Тарас Богданович Вільна боротьба 64. Плекан Олена Олександрівна Кінний спорт 65. Поцюрко Наталія Володимирівна Веслування на байдарках і каное 66. Приймак Оксана Володимирівна Флорбол 67. Прочко Юрій Йосипович Спортивні танці 68. Раковський Володимир Геннадійович Вільна боротьба 69. Ревега Данило Юрійович Флорбол 70. Роговенко Наталія Миколаївна Сучасне п’ятиборство 71. Родевич Христина Русланівна Гімнастика художня 72. Розторгуй Марія Сергіївна Пауерліфтинг 73. Рокета Ігор Богданович Гімнастика спортивна 74. Ромашов Антон Володимирович Шахи 75. Роханський Володимир Михайлович Хортинг 76. Рудницький Роман Орестович Армспорт 77. Сахарова Олександра Петрівна Стрільба з лука 78. Семеряк Зоряна Степанівна Фехтування 79. Согор Олег Юрійович Панкратіон 80. Сосновський Віталій Дмитрович Бокс 81. Стаканов Олександр Олександрович Фехтування 82. Станкевич Назарій Іванович Футзал 83. Старовойтов Юрій Євгенович Карате 84. Сташків Вероніка Олександрівна Легка атлетика 85. Стеца Надія Миколаївна Футбол 86. Стойко Віталій Васильович Карате 87. Сударіков Семен Володимирович Боротьба самбо 88. Тараненко Максим Сергійович Стрільба з лука 89. Телібаєв Руслан Андрійович Змішані єдиноборства 90. Тимчій Олег Орестович Веслування на байдарках і каное 91. Товстоног Олександр Федорович Важка атлетика 92. Хіміон Тамара Василівна Легка атлетика 93. Чучукало Анна-Марія Ростиславівна Черлідинг 94. Шабат Любов Володимирівна Стрільба кульова 95. Шай Олена Костянтинівна Гірськолижний спорт 96. Шан Василь Андрійович Бокс 97. Шевчук Анатолій Миколайович Триатлон 98. Юдіна Лідія Володимирівна Черлідинг 99. Янбухтин Тимур Шамільєвич Теніс 100. Янковенко Дмитро Сергійович Баскетбол

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Фото: ЛМР