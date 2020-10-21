Тролейбуси № 22, 23 та 25 тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом

Через ремонтні роботи тролейбуси № 22, 23 та 25 сьогодні ввечері та завтра зранку курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Через аварійні роботи на вул. Стрийській з 21.00 год. 21 жовтня і зранку 22 жовтня орієнтовно до 07.30 год.тролейбуси курсуватимуть за таким маршрутом:

маршрут № 22: Університет — вул. Василя Симоненка, та у зворотному напрямку;

маршрут № 23: вул. Ряшівська — вул. Тролейбусна, та у зворотному напрямку;

маршрут № 25: тимчасово не курсуватиме.

Після завершення робіт електротранспорт курсуватиме за звичним розкладом.

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